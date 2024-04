Amici 23 - Alessandra Celentano spaventa Maria De Filippi e i giudici | Vi siete fatti la pipì sotto eh? Malgioglio cade per terra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Ancora una volta la coppiae Rudy Zerbi hanno strappato più di un sorriso durante il consueto appuntamento con il Serale di “diDe”, giunto alla sesta puntata. I due professori inhanno regalato, per il guato di sfida dei prof, uno show terrificante nel vero senso della parola. L’incipit era chiaro: “Cari giurati a voi la scelta, volete fare un salto di qualità o un salto di paura? Poi non dite che non vi abbiamo avvertito e soprattutto non andate a piagnucolare dase per la strizza non riuscirete più a dormire. Stasera sonovostri, proverete la paura quella vera”. E così è stato. Si è aperto il sipario ed è apparsa per un attimotravestita ...