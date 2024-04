Amici - la stoccata di Emanuel Lo ad Alessandra Celentano | Sei stata maleducat - egoriferita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella prima serata del 27 aprile 2024 di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della fase finale di2023. I talenti, rimasti nella scuola, si sono dati battaglia per restare in gioco ma, come sempre, sono stati i tre giudici della trasmissione televisiva ad aprire lo show. Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, infatti, sono stati protagonisti di tre esibizioni magistrali che hanno dato avvio alla mostra di talenti. Non sono mancate, ovviamente, nemmeno le frizioni tra i diversi professori del talent show, che provano, attraverso le diverse gare a due a mettere in evidenza le doti uniche dei loro allievi. Proprio a questo fine, Lorella Cuccarini edLo hanno schierato due guanti di sfida contro la squadra capitanata da Rudy Zerbi e. La decisione dei due ...