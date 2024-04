Chi è Alessandra Celentano? Età - marito e Instagram

Frau Knam: «Io moglie di Sì, e allora Così ho lanciato il mio brand di pasticceria» - alessandra Mion, moglie del «Re del cioccolato» Ernst Knam, da responsabile Marketing della pasticceria del marito è diventata lei stessa pasticcera — «amatoriale», precisa — durante il Covid. Da tre ...

Accusato di aver maltrattato la moglie per 49 anni: a giudizio marito tiranno - Finisce sotto processo con l’accusa di aver maltratto la ex moglie per 49 anni di matrimonio, praticamente per tutta la vita. Prenderà il via a luglio il processo per il tarantino di ...

Amici, alessandra Celentano sorprende su Ballando con le stelle: ecco cosa ha rivelato la maestra del talent show - Manca poco alla sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 27 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la maestra alessandra Celentano, ospite dell'ultimo appuntamento di ...

