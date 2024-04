Sofia Cagnetti eliminata | la danza resta in mano ad Alessandra Celentano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 28 aprile 2024) Con l’eliminazione dinel corso della sesta puntata di Amici 23, il mondo della(che sa)di dominio die dei suoi due allievi rimasti tutt’ora in gara: Dustin Taylor e Marisol Castellanos. I due allievi, entrambi del team Zerbi-Cele, sono gli unicitori rimasti in gara e si contenderanno fra loro la coppa del circuito ballo. In bocca al lupo#Amici23 pic.twitter.com/33Ay4DocjL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 27, 2024 Il team Toda-Relli composto da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha in gara solo la cantante Martina Giovannini, mentre i Cucca-Lo, ovvero Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, hanno in gara i due cantanti Sarah Toscano e Mida. Al momento l’unico team che non ha mai perso ...