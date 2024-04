AEW | MJF dovrà operarsi - ecco quando tornerà sul ring

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 aprile 2024) MJF è stato fuori dalla programmazione della All Elite Wrestling dalla fine dell’anno scorso. Dopo aver perso il Titolo Mondiale AEW, il wrestler si è allontanato dall’azione per recuperare da diverse lesioni, tra cui una lesione alla spalla che ha cercato di curare con mezzi alternativi, come la medicina rigenerativa, per evitare un intervento chirurgico.Tuttavia, in un recente aggiornamento, il sito WrestlePurists ha confermato che l’ex campione AEWinfine sottoporsi a un intervento chirurgico. Inizialmente, la federazione sperava di poter contare sul wrestler per marzo, e le due parti si erano anche incontrate a Boston alcune settimane fa per discutere dei piani creativi. Tuttavia, questi dovranno attendere ancora un po’. Al momento, non si sa quanto tempo richiederà il recupero del wrestler, anche se le stime più comuni per questo tipo di interventi ...