TOLENTINO Stagione finita per Cancelli e Lanza | i due giocatori cremisi dovranno operarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Iltorna a vincere dopo oltre un mese e mezzo e dedica il successo a Nicolòe Ruggiero, vittime di due gravi infortuni: il primo nei giorni scorsi, il secondo proprio durante il match con la Monturanese. Ecco la nota del Club: "A seguito di controlli medici effettuati durante la settimana è emerso chedovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. E, dopo il brutto infortunio di domenica, verrà presto operato anche lui. Tutta la società, la squadra e lo staff fanno un grande in bocca al lupo a entrambi per questo difficile momento che stanno attraversando e augura loro di poter tornare presto in campo. Forza ragazzi!". Insomma, una vittoria dal sapore amaro per unche vuole tornare a essere protagonista ...