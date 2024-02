Ciclismo, Sagan dovrà operarsi al cuore: ma la carriera non è a rischio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 – Un grande spavento per Peter, ma alla fine tutto si dovrebbe risolvere senza intoppi per la suaagonistica dopo ilsu strada. L’ex campione mondiale sta andando a caccia di una medaglia sulla Mountain bike alle prossime Olimpiadi di Parigi, ma domenica ha passato un grande spavento quando il suoha raggiunto una frequenza cardiaci di oltre 200 battiti al minuto. La paura che si potesse trattare di qualcosa di grave come successo, per esempio, a Sonny Colbrelli, è stata reale e paurosa, ma alla fine con un intervento chirurgico la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Petersi è infatti subito rivolto al Dottor Roberto Corsetti, cardiologo di fama internazionale, ed è stato subito messo in programma un intervento di ablazione al ...