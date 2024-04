Grave infortunio per Matt Cardona | dovrà operarsi e starà fuori per molto tempo Pochi i dettagli al momento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Indy Godsi è fatto male. In maniera anche abbastanza seria, visto che secondo le ultime indiscrezionidopo essersi strappato il pettorale. Lo stessopatito da Cody Rhodes due anni fa e che costringe l’American Nightmare ad un lunghissimo stop. Dopo aver combattuto il suo dream match contro Adam Copeland, al secolo Edge, il 30 marzo,si sarebbe infortunato in maniera misteriosa eper diverso. Nonostante il suo status da free-agent, l’ex Zack Ryder è recentemente apparso anche in TNA oltre che in AEW, sfidando anche Nic Nemeth (Dolph Ziggler) durante uno show indy di qualche settimana fa.