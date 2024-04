AEW | Discorso d’insediamento e Open Challenge per Swerve Strickland a Collision

(Di domenica 28 aprile 2024) Una settimana fa nel main event del PPV Dynasty,è riuscito a diventare campione del mondo AEW al termine di una scalata durata diversi mesi in cui si è consolidato come una delle Top Star della compagnia. Ci si attendeva un promo già a Dynamite, ma il tutto è stato spostato a, anche per questione di ascolti, e questa notte il campione accompagnato come sempre da Prince Nana e la sua danza speciale, ha raccontato le sue prime sensazioni e gli obiettivi da campione. Il campione ha aperto, è stato introdotto brevemente da Prince Nana e poi si è rivolto al pubblico.ha ripercorso i vari avvenimenti in AEW dell’ultima settimana, compreso l’assalto a Tony Khan, per poi parlare ovviamente della sua vittoria del titolo. Chi indossa la cintura AEW può ...

Domenica andrà in scena uno dei PPV piu' attesi dell'anno non solo in casa AEW ma a livello globale, Dinasty. Una card che promette fuoco e fiamme con i migliori in circolazione. Indubbiamente una delle contese piu' attese è quella che vede protagonisti due ex WWE, Samoa Joe e Swerve

swerve strickland's First World Championship Defense, Deonna And Thunder Rosa Brawl, More | Fight Size - - In the headlining match of the Collision portion of the programming on April 13 Claudio Castagnoli challenged swerve strickland to a championship match. Claudio put up a fight but it was just not ...

swerve strickland takes a subtle shot at CM Punk in first promo as AEW World Champion - With one of the biggest lead-ins in AEW Collision history coming off of the Boston Celtics-Miami Heat NBA Playoff game, “Neck brace” Tony Khan booked his AEW World Champion, swerve strickland, to cut ...

Adam Copeland to defend TNT title against House of Black member on AEW Dynamite - Adam Copeland will defend the TNT title on Dynamite. During AEW Collision, The House of Black accepted Copeland’s open challenge for Wednesday’s Dynamite in Winnipeg. However, Buddy Matthews said that ...

