Aborto - se costrette ad ascoltare il battito del feto per Roccella l’errore è del medico

Le femministe urlano allo scandalo per la presenza di esperti nei consultori, volta a fornire alternative all'interruzione di gravidanza. La tutela della maternità è però prevista proprio dalla legge del '78 e, vista la denatalità, dovrebbe essere il primo obiettivo dello Stato.

L'emendamento, proposto dal deputato di Fratelli d'Italia Lorenzo Malagola, ha sollevato polemiche per la sua implicazione nel delicato processo decisionale delle donne riguardo l'aborto. Questo nuovo sviluppo legislativo permette alle associazioni antiabortiste di accedere ai consultori durante ...

Il Decreto PNRR è legge, il Senato ha dato il via libera con 95 sì, 68 no e un astenuto. Il Decreto apre alla norma sull'aborto, vale a dire i pro-vita nei consultori. Un tema su cui si è dibattuto tanto negli ultimi giorni. Come recita la dicitura, le Regioni potranno "avvalersi anche del ...

