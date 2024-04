Meloni - il New York Times commenta la legge sull’aborto | Una lezione su come governa

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’emendamento, proposto dal deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, ha sollevato polemiche per la sua implicazione nel delicato processo decisionale delle donne riguardo l’aborto. Questo nuovo sviluppo legislativo permette alle associazioni antiabortiste di accedere ai consultori durante il momento cruciale in cui le donne prendono la difficile decisione di interrompere una gravidanza. Le regioni hanno L'articolo proviene da Il Difforme.

Il quotidiano liberal saluta la premier credibile e affidabile. Un’ingenuità: lei è abile e sa che per durare deve adattarsi ai desideri di Usa e Ue. E continuerà a farlo, soprattuto se fra un anno avremo un Europarlamento spostato a destra e Trump ...

Il commento dopo l'incontro tra i leader alla Casa Bianca: "Il presidente ha trovato uno spirito incredibilmente affine" "Biden si unisce a un' alleata improbabile per difendere l'Ucraina". E' il titolo dell'articolo che il New York Times dedica ...

