La legge 194 è chiara | l’aborto non è un diritto

Arriva anche in Germania l'imperdibile Svolta arcobaleno . Infatti, è recentemente passata una curiosa legge che permette la transizione di genere con una semplice autodichiarazione. Le terre teutoniche si allineano così perfettamente al nuovo ordine erotico di completamento del nuovo ordine ... Continua a leggere>>

Pisa, 11 aprile 2024 – I Balneari pisani sono presenti a Roma per la manifestazione nazionale che proprio quest’oggi vede riuniti in piazza Santi Apostoli titolari e gestori di stabilimenti Balneari di tutta Italia. "Siamo a Roma per chiedere chiarezza sulla Bolkestein, vogliamo subito una legge ...

Continua a leggere>>