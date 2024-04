Decreto PNRR è legge - passa norma su aborto su pro-vita nei consultor - dagli alloggi universitari al no al green pass dell' OMS

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il, il Senato ha dato il via libera con 95 sì, 68 no e un astenuto. Ilapre allasull', vale a dire i pro-neii. Un tema su cui si è dibattuto tanto negli ultimi giorni. Come recita la dicitura, le Regioni potranno "avvalersi anche del coinvolgi

È passato al Senato con 95 sì, 68 no e un astenuto, il decreto che contiene misure aggiuntive per l’applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ). Il provvedimento, che aveva già ricevuto l’ok dalla Camera il 18 aprile, diventa così legge . Ciò significa che è arrivato il via ... (open.online)

Del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ), il Sacro Graal dell’economia italiana da 194 miliardi di euro, è nota l’opacità. Ed è noto che il ministro Giorgetti ha chiesto […] The post Pnrr , il decreto passa con la fiducia. Fitto : dall’Aula «lamentele» first appeared on il manifesto. (ilmanifesto)

Misure per migliorare la sicurezza nei cantieri come la patente a punti, più tutele nel sistema degli appalti e subappalti, ma anche disposizioni per evitare che la cessione della quota di PagoPa a Poste Italiane comporti una ‘influenza dominante’ di quest’ultima società, misure per favorire la ... (quotidiano)

decreto pnrr, dai pro-life nei consultori ai medici gettonisti: cosa prevede il Dl approvato dal Senato - Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife ...quotidianodipuglia

decreto disabilità, le organizzazioni per i diritti: “Passo avanti, ma per rendere concreto il Progetto di vita servono risorse” - Ben venga la nuova valutazione multidimensionale per elaborare il Progetto di vita individuale e personalizzato che dovrebbe garantire alla persona con disabilità una piena integrazione. Ma rischia di ...ilfattoquotidiano

decreto pnrr è legge, da consultori a Sanità: le novità - (Teleborsa) - Con 95 sì, 68 no e un astenuto passa al Senato - tra le polemiche - il decreto che contiene misure aggiuntive per l'applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr). Il pr ...teleborsa