Abodi | Nel calcio c’è da mettere fine ai personalismi

Il ministro dello sport Abodi ha voluto commentare così la Terna tutta al femminile in vista di Inter Torino di Serie A. Sulla Terna arbitrale tutta al femminile in vista di Inter Torino, il ministro dello Sport Abodi ha voluto commentare così. Le parole a SportFace. «La decisione del designatore ... Continua a leggere>>

"Cercheremo di rendere tutto compatibile anche con la finanza pubblica", le parole del ministro per lo Sport ROMA - "Il presidente Gravina ha ricordato cose delle quali stiamo già parlando e in molti casi sono proposte da noi: non mancherà lo Sforzo di collaborazione, cercheremo di rendere tutto ...

Continua a leggere>>