Pronto a intervenire Scontri nel calcio - Abodi entra a gamba tesa

(Di sabato 27 aprile 2024)e polemiche nel mondo del, ora interviene anche il ministro dello Sport. «Troppa litigiosità nel? Dopo la tempesta arriva sempre la quiete, io mi auguro che prenda il sopravvento la ragionevolezza e la voglia di fare il bene del sistema ognuno nel proprio ruolo. Io farò la mia parte con discrezione perché comunque il mio obiettivo è che il sistema calcistico si autodetermini e trovi comunque i giusti equilibri negli interessi che sono oggettivamente molto diversi». L'ha detto il ministro dello Sport Andreaa margine della convention di FdI a Pescara. «Cosa fare se non si dovesse arrivare a una soluzione? Il ministro dello Sport a quel punto diventa un po' meno laterale e interviene cercando di trovare un punto di equilibrio che mi auguro sia ispirato anche ...

