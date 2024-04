Campagna elettorale show per il generale Roberto Vannacci. O shock per quello che sostiene? In un'intervista alla "Stampa" di Torino dice: "Credo che delle classi con 'caratteristiche separate ' aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più ... Continua a leggere>>

"classi separate per i disabili". Bufera (bipartisan) sulle parole di Vannacci - Tuttavia (se possibile) ancora di più hanno fatto discutere (e non solo tra le opposizioni) le sue parole rilasciate in un'intervista a La Stampa: in particolare il passaggio sulle classi separate per ...

Continua a leggere>>

Vannacci propone "classi separate per disabili. Aiuterebbe i ragazzi" - Per il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee, "delle classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi" ...

Continua a leggere>>

Vannacci propone classi separate per i disabili, scoppia la bufera - (Lapresse) Scoppia la bufera dopo l'intervista rilasciata da Roberto Vannacci a La Stampa. Il generale, candidato alle elezioni europee nelle ...

Continua a leggere>>