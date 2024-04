Lupi Nm - parole Vannacci contro i nostri valori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "Non entriamo nel merito di scelte altrui, ma ladel generale, in particolare quelle sulla Scuola e i disabili, sono incompatibili, anzi, contrarie aidi inclusione, comuni a tutto il Centrodestra. Un uomo delle istituzioni qual è un alto ufficiale dell'Esercito, anche quando concorre per un ruolo politico, dovrebbe sempre esprimersi in piena consonanza con icostituzionali". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio