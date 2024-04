SmackDown 26 04 2024 È iniziato il Draft?

(Di sabato 27 aprile 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Ci siamo, siamo ufficialmente alla prima notte del WWEe manca una sola settimana a WWE Backlash France. Ma non perdiamo troppo tempo e immergiamoci nello show. BACKSTAGE: Paul Heyman ci dice che Roman Reigns si è volutamente estromesso dale per ciò non sarà eleggibile per nessun roster, rimanendo così un free agent e decidendo da sé cosa fare. Ci spostiamo poi al Performance Center con Jackie Redmond che è con tutto il roster di NXT anche loro parte del. PROMO: Fa il suo ingresso AJ Styles e poi l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes. I due firmano il contratto valido per il loro scontro titolato di Backlash con Styles che mostra rispetto a Cody e a suo padre ma dice che lo ...

Major WWE Star Returns to smackdown After 616 Days - After a lengthy absence of 616 days, Baron Corbin is set to make his return to smackdown, much to the delight of General Manager Nick Aldis. Following the loss of Bron Breakker to RAW, Corbin’s return ...

Continua a leggere>>

Nuovo messaggio nascosto irrompe in un match a smackdown - Al momento qualcuno pensa che la frase possa essere riferita a Breakker, ma non ci sono ancora ulteriori indizi per capire se anche l'ex NXT Champion sia legato a questa storyline. Non ci resta quindi ...

Continua a leggere>>

Former WWE Champions Split After smackdown; Both Stars Upset - After the cameras stopped rolling on smackdown, a significant breakup occurred within the WWE, leaving two stars visibly upset. Bron Breakker and Baron Corbin, who enjoyed considerable success as a ...

Continua a leggere>>