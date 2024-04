SmackDown 05 04 2024 WrestleMania Is Here!

(Di sabato 6 aprile 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. E possiamo dirlo, finalmente ci siamo, questo è l’ultimo show, prima dello Showcase Of The Immortals! Una puntata che ci dirà le ultime cose in vista dello show più importante dell’anno e quindi direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. KO SHOW: La puntata si apre con Kevin Owens e il suo talk show, KO senza troppi indugi ci introduce il suo ospite che è ovviamente Randy Orton. I due si rispettano e dicono di essere onorati di potersi affrontare in un match, anche se c’è un terzo, ovvero Logan Paul. Randy e Kevin cominciano a scherzare e a prendere in giro The Maverick che non ci sta e si fa vedere per rispondere a tono alle provocazioni. Il tutto poi si sposta proprio di location con KO e Randy che vengono attaccati e portati via dall’arena da ...

