Perde il controllo dello scooter a 200 metri da casa - Stefano Diaferio muore a 18 anni Era una promessa della mountain bike

Un ragazzo di 24 anni è morto in un Incidente con lo scooter avvenuto a Battipaglia (Salerno), ferito un altro giovane che viaggiava con lui Continua a leggere>>

Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato in serata nei pressi dello stadio Erasmo Iacovone, tra via Ancona e Lago di Como. Un uomo a bordo di uno scooter , per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, impattando violentemente sull’asfalto . Apparso subito ... Continua a leggere>>

I carabinieri hanno Arrestato oggi, 5 marzo 2024, a Firenze un 28enne di origine marocchina per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio L'articolo Firenze : fugge al controllo dei carabinieri in via il Prato e tenta di nascondere la droga nello scooter. Arrestato proviene da Firenze Post. Continua a leggere>>

Mancavano solo 200 metri a casa , ma Stefano Diaferio non ci è mai arrivato. Ha perso il controllo dello scooter ed è uscito di strada a Valeggio sul Mincio, Verona. Il colpo... Continua a leggere>>

Perde il controllo dello scooter a 200 metri da casa, Stefano Diaferio muore a 18 anni. Era una promessa della montain bike - Mancavano solo 200 metri a casa, ma Stefano Diaferio non ci è mai arrivato. Ha perso il controllo dello scooter ed è uscito di strada a Valeggio sul Mincio, Verona. Il ...

Continua a leggere>>

Barano d’ Ischia: in sella allo scooter con oltre 1 kg di hashish. Due arrestati - Bloccati e trovati in possesso di una busta in stoffa contenente 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1.060 grammi ...

Continua a leggere>>

Barano d’Ischia, in sella allo scooter con oltre 1 kg di hashish: due arresti - Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, passando in via Cretaio di Barano d’Ischia, hanno notato uno scooter con a bordo due ...

Continua a leggere>>