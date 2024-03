Perde il controllo dello scooter e finisce sull’asfalto | è grave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato in serata nei pressistadio Erasmo Iacovone, tra via Ancona e Lago di Como. Un uomo a bordo di uno, per cause ancora da accertare, ha perso ildel mezzo, impattando violentemente. Apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sarebbero serie. Sul posto ambulanze 118, Polizia Locale e Polizia di Stato.