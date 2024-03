Firenze: fugge al controllo dei carabinieri in via il Prato e tenta di nascondere la droga nello scooter. Arrestato: I carabinieri hanno arrestato oggi, 5 marzo 2024, a Firenze un 28enne di origine marocchina per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ...firenzepost

Martina Rossi: morì per sfuggire a uno stupro, scarcerati e affidati ai servizi sociali i due condannati Albertoni e Vanneschi: Il tribunale di sorveglianza di Firenze, con due distinti provvedimenti, ha stabilito l’affidamento in prova ai servizi sociali per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a tre anni per ...informazione

Martina Rossi morta per fuggire allo stupro, i due condannati escono dal carcere: sconteranno la pena ai servizi sociali: Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha stabilito che i due condannati scontino la pena all'affidamento in prova ai servizi sociali in due diverse udienze, di cui si apprende adesso, a luglio 2023 ...leggo