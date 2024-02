Incidente a Battipaglia | perde il controllo dello scooter e finisce contro lo spartitraffico | morto un ragazzo

Incidente in moto a Battipaglia: morto a soli 24 anni Dylan Maratea, ferito l’amico: Dylan Maratea è il ragazzo di appena 24 anni morto in seguito ad un Incidente avvenuto oggi, nella zona industriale di Battipaglia ...salerno.occhionotizie

Incidente a Battipaglia: morto un ragazzo: Incidente mortale a Battipaglia. Un ragazzo ha perso la vita dopo che lo scooter su cui era in sella con un coetaneo ha urato lo spartitraffico. Il giovane è finito violentemente sull'asfalto e poi è ...ilmattino

Tragico Incidente in moto a Battipaglia. Perde la vita un giovane: Tragico Incidente nel pomeriggio di oggi a Battipaglia. Per cause da accertare, un giovane in sella ad una moto ha perso la vita mentre un altro ragazzo è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pro ...ondanews