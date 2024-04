Pentathlon - la UIPM ha scelto il format ad eliminazione diretta per la scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

(Di sabato 27 aprile 2024) Definita l’ultima novità in vista nel: il Comitato Congiunto (atleti,natori, tecnico) della(Unione InternazionaleModerno) ha proposto tre opzioni per la, dopo i test condotti tra marzo ed inizio aprile, in vista delledi Los, per unad. Tutte le tre proposte formulate prevedono unadcon turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che culmineranno in un incontro finale tra gli ultimi due schermidori rimasti in gara: i varisono stati testati nei mesi di marzo ed aprile da diverse Federazioni Nazionali ...

pentathlon, Giorgio Malan approda in finale nella tappa di Coppa del Mondo di Budapest - La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno vedrà l'Italia essere rappresentata anche nella finale maschile: dopo il passaggio ...

Continua a leggere>>

Belarus’ Maksim Maruk makes uipm 2024 pentathlon World Cup semifinal - In Qualifications C Maksim Maruk showed the highest points in fencing and swimming to progress to the semifinal in the second position. Belarus’ Artem Evstigneev finished 16th in Qualifications B.

Continua a leggere>>

Belarusians reach uipm 2024 pentathlon World Cup semifinal in Hungary - Two out of four Belarusian athletes progressed to the women’s individual final. Mariya Gnedtchik was among the best in the Qualifications C laser run to reach the semifinal in the second position.

Continua a leggere>>