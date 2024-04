Pentathlon - la UIPM ha scelto il format ad eliminazione diretta per la scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

(Di martedì 23 aprile 2024) Definita l’ultima novità in vista nel: il Comitato Congiunto (atleti,natori, tecnico) della(Unione InternazionaleModerno) ha proposto tre opzioni per la, dopo i test condotti tra marzo ed inizio aprile, in vista delledi Los, per unad. Tutte le tre proposte formulate prevedono unadcon turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che culmineranno in un incontro finale tra gli ultimi due schermidori rimasti in gara: i varisono stati testati nei mesi di marzo ed aprile da diverse Federazioni Nazionali ...

Altre novità in vista nel Pentathlon : il Comitato Congiunto (atleti, alle natori, tecnico) della UIPM (Unione Internazionale Pentathlon Moderno) ha proposto tre opzioni per la scherma , da testare tra fine aprile e maggio, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 , tutte con un format ad eliminazione diretta . Tutte le tre proposte formulate prevedono un format ad eliminazione diretta con turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che ... (oasport)

Definita l’ultima novità in vista nel Pentathlon : il Comitato Congiunto (atleti, alle natori, tecnico) della UIPM (Unione Internazionale Pentathlon Moderno) ha proposto tre opzioni per la scherma , dopo i test condotti tra marzo ed inizio aprile, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 , per un format ad eliminazione diretta . Tutte le tre proposte formulate prevedono un format ad eliminazione diretta con turni preliminari, quarti di finale e ... (oasport)

Definita l’ultima novità in vista nel Pentathlon : il Comitato Congiunto (atleti, alle natori, tecnico) della UIPM (Unione Internazionale Pentathlon Moderno) ha proposto tre opzioni per la scherma , dopo i test condotti tra marzo ed inizio aprile, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 , per un format ad eliminazione diretta . Tutte le tre proposte formulate prevedono un format ad eliminazione diretta con turni preliminari, quarti di finale e ... (oasport)

Plymouth Modern Penthathlete storms to World Cup title - Kerenza Bryson claimed the second UIPM World Cup gold of her career with a stunning performance in Ankara, Turkey.plymouthherald.co.uk

Kerenza Bryson, Seo Chang-wan claim UIPM Pentathlon World Cup golds in Ankara - Britain’s Kerenza Bryson built on her best-ever fencing performance to clinch the second UIPM World Cup win of her career in the Turkish capital ...insidethegames.biz

Pentathlon, Federico Alessandro ed Aurora Tognetti terzi nella staffetta mista della Coppa del Mondo di Ankara - Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ed Aurora Tognetti (Carabinieri) centrano il terzo posto nella specialità non olimpica della staffetta mista nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 ...oasport