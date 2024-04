Pentathlon - Giorgio Malan è settimo nella tappa di Budapest della Coppa del Mondo

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno vedrà l’Italia essere rappresentata anche nella finale maschile: dopo il passaggio all’ultimo atto guadagnato ieri da Elena Micheli (Carabinieri) nel settore femminile, arriva il pass per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) tra gli ...

Un super Giorgio Malan ha ottenuto il pass per la finale di Budapest, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno, raggiungendo così Elena Micheli che ieri aveva conquistato la qualificazione in campo femminile. Il campione europeo in carica ha chiuso ...

La terza tappa della World Cup 2024 di Pentathlon moderno, di scena a Budapest, ha visto due azzurri centrare l’accesso alla semifinale a livello maschile. Il campione europeo Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e il campione italiano assoluto Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) hanno rispettivamente ...

Dopo l’esordio di ieri, nella giornata odierna abbiamo vissuto le qualificazioni maschili per quanto riguarda la tappa di Budapest (Ungheria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Gli italiani, che erano iscritti in quattro, hanno perso metà contingente. avanzano, infatti, Giorgio ...

Matteo Cicinelli chiude al quarto posto nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon Moderno 2023/2024. Ad Ankara, in Turchia, l’azzurro sfiora il podio e raccoglie 1478 punti, 5 in meno dell’egiziano Ahmed Elgendy (1483). Secondo posto per Moutaz Mohamed (1490) e prima posizione per il ...

