Pentathlon - Coppa del Mondo 2023 2024 | Cicinelli quarto ad Ankar - 11° Malan

(Di sabato 20 aprile 2024) Matteochiude alposto nella seconda tappa delladeldiModerno. Ada, in Turchia, l’azzurro sfiora il podio e raccoglie 1478 punti, 5 in meno dell’egiziano Ahmed Elgendy (1483). Secondo posto per Moutaz Mohamed (1490) e prima posizione per il coreano Changwan Seo (1497). L’altro azzurro Giorgioè 11° con 1449 punti. Al femminile, Alice Sotero è ottava (1382 punti) e Alessandra Frezza nona (1373 punti). Vince la britannica Kerenza Bryson con 1427 punti. Argento alla coreana Seungming Seong (1401) e bronzo all’egiziana Malak Ismail (1396).ha conquistato punti preziosissimi nell’Olympic Ranking (102 al momento) e gareggerà anche a Budapest la ...