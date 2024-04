Pentathlon - Giorgio Malan e Matteo Cicinelli staccano il pass per la finale della World Cup di Ankara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) La tappa di(Turchia) valevole per laCup 2024 dimoderno ha proposto oggi le semifinali maschili. Per l’Italia le notizie continuano a essere positive.(Carabinieri) e(Fiamme Azzurre), infatti, hanno staccato ilper lache si disputerà domani alle ore 14.00. Nella Semi“A”,ha concluso la sua prova al settimo posto con 1176 punti, mentre il terzo italiano, Roberto Micheli, non è andato oltre il sedicesimo posto con 1148 punti e non si è qualificato. Miglior prestazione per il nipponico Taishu Sato, che ha messo a segno 1182 punti. Nella Semi“B”, invece, ...