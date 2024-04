Serie a SILVER Trasferta in Sicilia per la Pallamano Prato

(Di domenica 14 aprile 2024) Dopo lungo tempo, latorna a dover affrontare unalontanissima dalla Toscana. Alle 17,30 infatti la squadra sarà a Mascalucia, in provincia di Catania, per la terza giornata della poule promozione. I pratesi sono reduci dal loro primo successo nella seconda fase del torneo (32-29 al Monteprandone) che li ha riportati a soli due punti dal secondo posto occupato dallo stesso avversario odierno in compagnia di San Vito Marano e Belluno. Il Mascalucia è allenato dal tecnico che ha guidatonella scorsa stagione, Massimo Randis. Le altre partite: Belluno-Monteprandone e San Vito Marano-Bologna United. E questa è la classifica della poule promozione: Bologna United 7 punti; San Vito Marano, Belluno, Mascalucia 4; Monteprandone 3;2. M.M.

AREZZO È una vera Beffa per la Amen Bc Servizi Arezzo quella di mercoledì sera a Tortona . Contro il Derthona Lab gli amaranto hanno condotto la sfida per oltre 35 minuti, soccombendo solo nel ... (sport.quotidiano)

Dany Basket, il viaggio continua con la trasferta a Varese - Impegno in casa dell’ultima forza del raggruppamento Play-In SILVER per il Dany Basket Quarrata, già certo di partecipare ai playoff Nonostante il pass già acquisito per i playoff di Serie B Interregi ...pistoiasport

Serie B Interregionale - Il calendario della 3a giornata ritorno 2a fase Play-In SILVER - Questo il programma della terza giornata di ritorno del Play-In SILVER di Serie B Interregionale 2023/24 a partire dal 13 aprile 2024: Comitato Regionale Toscana ...pianetabasket

Dalla Serie B in poi. E c’è il derby Cvd-Sg Fortitudo. New Flying Balls e Bologna 2016 obbligati a vincere per sperare - Scenari incerti per le squadre bolognesi: New Flying Balls e Bologna 2016 cercano posizionamenti cruciali, mentre Virtus Medicina e Cvd Casalecchio-Sg Fortitudo affrontano sfide decisive. In Divisione ...ilrestodelcarlino