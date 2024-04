Napoli - forte esplosione ai Quartieri Spagnoli | crolla la facciata di un palazzo Paura tra residenti e turisti | C' è odore di gas ovunque

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.9. paura tra la popolazione ma al momento non si segnalano danni né feriti. Altri sismi registrati anche in provincia di Firenze Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Panico nella zona dei Campi Flegrei . Di nuovo. La scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente anche a Napoli . Terrore puro quello vissuto dai cittadini che abitano in appartamenti che si trovano nei piani più alti dei palazzi. Il sisma di magnitudo 3.9 è ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Panico nella zona dei Campi Flegrei . Di nuovo. La scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente anche a Napoli . Terrore puro quello vissuto dai cittadini che abitano in appartamenti che si trovano nei piani più alti dei palazzi. Il sisma di magnitudo 3.9 è ... Continua a leggere>>

Intervista a Massimo Moratti. Il presidente più vincente della storia nerazzurra non ha dubbi: "È l'unico rischio che potrebbe correre questo gruppo" Continua a leggere>>

"L'Inter non si creda la più forte. Sennò finisce come il napoli" - Intervista a Massimo Moratti. Il presidente più vincente della storia nerazzurra non ha dubbi: "È l'unico rischio che potrebbe correre questo gruppo" ...

Continua a leggere>>

Adani: «A napoli sogno di vedere un Sarri-bis: merita un sorriso coi napoletani» - «Il napoli darà comunque battaglia ... Ha i mezzi per vincere anche contro una Roma forte e in fiducia, deve lasciare a casa la frustrazione e concentrarsi». Come si spiega una stagione del genere ...

Continua a leggere>>

IL PENSIERO - Ravanelli: "Conte al napoli Lui vuole delle garanzie per vincere subito" - Fabrizio Ravanelli è intervenuto in diretta su TvPlay: “La Juve è arrivata alla sfida contro il Milan dopo aver raggiunto l’obiettivo della finale di Coppa Italia, i rossoneri dopo un derby perso che ...

Continua a leggere>>