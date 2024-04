Campi Flegrei - alba di paura | forte terremoto avvertito anche a Napoli

Paura sì ma nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, invitano alla calma dopo le preoccupazioni per la forte scossa delle 5,44 che ha svegliato molti residenti dei Campi Flegrei ma anche tanti a Napoli. « La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 ... Continua a leggere>>

Un Terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito i Campi Flegrei questa mattina, intorno alle 5:44. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Napoli: momenti di Paura per gli abitanti, diverse persone sono scese in strada. A darne notizia è l'Ingv. Il sisma è avvenuto a 3 km di profondità. Non si ...

