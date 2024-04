Ripley | tutti i volti al cinema del personaggio inventato da Patricia Highsmith

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 aprile 2024) Prima di, la miniserie Netflix creata da Steve Zaillian con Andrew Scott, ildiè comparso più volte sul grande schermo, interpretato da grandi attori. Ecco quali sono. Ci sono stati molti cicli letterari che hanno trovato enorme spazio nel mondo dell'audiovisivo, grazie ad adattamenti che hanno addirittura superato la popolarità del materiale originale, contribuendo, in certi casi, anche a rivitalizzarlo. Il ciclo dedicato a Tomdella scrittrice, nonostante non abbia raggiunto e forse non raggiungerà mai il successo di altri titoli che sono passati dalla carta stampata al grande e piccolo schermo, si può annoverare a pieno titolo tra i casi più felici. Questo soprattutto grazie alla complessità del suo ...