Ripley | la recensione | Andrew Scott nel capolavoro noir di Patricia Highsmith

(Di giovedì 4 aprile 2024) La serie:, 2024. Creata da: Steven Zaillian. Genere: Thriller, Drammatico. Cast:, Johnny Flynn, Dakota Fanning, Margherita Buy, Maurizio Lombardi. Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Un truffatore si ritrova in un mondo di ricchezza e privilegi dopo aver accettato un incarico speciale in Italia. Ma per avere la vita che desidera, deve tessere una rete di bugie. Da uno dei più grandi capolavori della letteraturadi tutti i tempi arriva la miniserie Netflix in otto episodi tratta dal celebre romanzo Il talento di Mr.di. Il protagonista fittizio dell’eclettica scrittrice americana, Tom, ha ...