Meno aromi - più alcol e un nuovo colore | il nuovo clima cambia anche il vino

‘ Tris per Vincere ’ è il nuovo game show di Nicola Savino . Il programma è la rivisitazione di un grande classico della tv italiana: ‘Il Gioco dei 9‘. Vediamo insieme come funziona e chi saranno gli ospiti vip che aiuteranno i concorrenti. Tris per Vincere , Nicola Savino e tante celebrities nel ... Continua a leggere>>

Per un periodo la questione era rimasta in sospeso. Ma solo mediatamente, perché i team legali dei diretti interessati hanno continuato a lavorare in vista delle prossime udienze, per le quali stanno emergendo dei nuovi dettagli scottanti. I protagonisti sono Francesco Totti (47 anni) e Ilary ...

Continua a leggere>>