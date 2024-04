Sono passati vent’anni. Nel 2004 un gruppo di vignaioli fonda il Consorzio Vini Veri , per molti sono dei "matti", talebani del vino secondo natura. Oggi i matti sono gli altri, anche i ristoranti ... (gamberorosso)

Vino, Paolo Bartoloni nuovo presidente Consorzio Tutela Vini Montefalco - È Paolo Bartoloni (Le Cimate) il nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Vicepresidenti sono Liù Pambuffetti (Scacciadiavoli) e Filippo Antonelli (Antonelli San Marco). Il nuovo cda è i ...adnkronos

Benevento, filiera vitivinicola sannita in salsa digital: svolta con il progetto Isbav - Tracciabilità totale dalla vigna alla tavola. Il Sannio Consorzio Tutela Vini scende in campo, in partnership con diverse altre realtà, con il progetto Isbav, dedicato ...ilmattino

Vino, Mionetto chiude 2023 con 153,4 mln di fatturato: +10% sul 2022 - Milano, 2 apr. (askanews) – La storica Cantina di Valdobbiadene (Treviso) Mionetto chiude il 2023 con un fatturato record di 153,4 milioni di euro, facendo registrare un +10% rispetto all’anno precede ...askanews