Totti-Blasi | nuovo colpo di scena | “Lei lo tradiva | e non solo con Cristiano Iovino” Il ‘Pupone’ porta tutto in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Per un periodo la questione era rimasta in sospeso. Mamediatamente, perché i team legali dei diretti interessati hanno continuato a lavorare in vista delle prossime udienze, per le quali stanno emergendo dei nuovi dettagli scottanti. I protagonisti sono Francesco(47 anni) e Ilary(42 anni). La loro storia è divenuta un argomento di discussione ormai noto persino tra coloro che non masticano il gossip. In sintesi: 20 anni d’amore, un matrimonio, 3 figli cresciuti insieme. Una favola. Fino a quando lui ha lasciato la carriera calcistica “e da lì un disastro”. Sono emersi i primi problemi, probabilmente conosciuti alla coppia, ma meno ai fan (davanti ai quali inizialmente Francesco e Ilary hanno anche smentito). Poi l’annuncio della separazione. Tradimenti (o presunti tali), borsette, Rolex, ...