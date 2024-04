Vino | Lollobrigida | “Dobbiamo proteggere l’Italia Attenti al nuovo proibizionismo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Senzasaremmo un’Italia più povera”. ‘Così il ministro. “Abbiamo riunito per la prima volta nel nostro Paese le 30 nazioni dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del. L’Oiv è nata nel 1924 dopo una grande pandemia e delle guerre. Oggi viviamo giorni simili e assistiamo al tentativo di alcune nazioni di reintrodurre unattraverso le etichette. Mentre le etichette devono indurre a un consumo moderato e consapevoleà; ma non devono terrorizzare il consumatore”. Lo sottolinea il ministro per le politiche agricole e la sovranità alimentare, Francesco, in un’intervista a ‘La Stampa‘, a margine dell’edizione numero 56 di Vinitaly: uno dei punti di riferimento internazionali più importanti del settore. Un crocevia di incontri ...