LIVE Scandicci-Conegliano 0-0 - A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | inizia gara-4!

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Stampatona di Antropova su Plummer, Santarelli ferma il gioco. 7-5 Primo punto della partita per Antropova. 6-5 In rete il servizio di Lubian. 5-5 Lubian la mette giù in fast al secondo tentativo. 5-4 Mani-out di Herbots di sinistro. 4-4 Murone di Plummer su Antropova, si torna in parità. 4-3 Plummer sfonda sulle mani del muro. 4-2 Punto in difesa di Haak, incomprensione tra Antropova e Ting. 4-1 Herbots chiude il primo scambio lungo della partita, grande azione difensiva di De Gennaro. 3-1 Errore in attacco di Robinson-Cook. 2-1 Santarelli ha chiamato un challenge convinto che non Parrocchiale non fosse arrivata in difesa, punto perso. 1-1 Mani-out di Robinson-Cook da posto quattro. 1-0 Si parte con un primo tempo di Nwakalor. 20:43risponde con: Ognjenovic, Antropova, Herbots, ...