LIVE – Scandicci-Conegliano 0-0 8-5 | gara-4 finale Scudetto A1 Femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

(Di sabato 27 aprile 2024) Latestualedi-4 delladella Serie A1 Tigotàdi. Dopo le sconfitte incassate nel secondo e terzo atto di questa serie di, le ragazze di Massimo Barbolini vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere e pareggiare i conti, così da rinviare il verdetto a-5. Le toscane vanno dunque a caccia di un’altra grande prestazione per mettere nuovamente in difficoltà la corazzata veneta. Le pantere di Daniele Santarelli però, messe alle spalle le difficoltà patite in-1 e fino a metà-2, sembrano aver ritrovato ritmo e non hanno ...

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

La DIRETTA testuale LIVE di Verona-Civitanova , finale dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo aver vinto il girone e aver superato Modena in semi finale , vogliono vincere per completare l’opera e festeggiare davanti al proprio ... Continua a leggere>>

ALLEGRI a Dazn: "Vlahovic sostituito per scelta tecnica, ma ha fatto bene. Nel girone di ritorno persi punti giocando e creando occasioni" - Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio con il Milan. Le sue parole: Vlahovic sostituito per scelta tecnica o problemi fisici

Continua a leggere>>

Catania-Benevento: 1-0 il finale ed etnei ai play off-Il tabellino - Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Benevento, gara valevole per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito il risultato e il tabellino.Catania-B ...

Continua a leggere>>

Juventus-Milan, la MOVIOLA live - La Juventus torna in campo dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni della Lazio ottenuta in settimana. I bianconeri affrontano il Milan di Stefano Pioli, gara valida per la 34esima ...

Continua a leggere>>