LIVE Atletica - East Cost Relays 2024 in DIRETTA | alle 21 30 circa il debutto stagionale di Marcell Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cobolli-Jarry 6-3!! IN CAMPO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO. Ha alzato il LIVEllo, e ha dimostrato che un giocatore primi 20 del mondo come il cileno, deve temerlo eccome. A-40 Servizio, dritto a campo aperto! Forza! 40-40 Punto pazzesco, da non ...

Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ...

Continua a leggere>>

La diretta LIVE di Catania-Benevento, match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Partita delicatissima allo stadio Massimino: gli etnei sono aggrappati a un filo e solo con una vittoria saranno certi di evitare i playout e di conseguenza volare ai ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto!!!! 15-15 Fantastico rovescio lungolinea di Jarry, che pallata. 15-0 Servizio e dritto! “Forza” di Flavio! 5-3 RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIOOOOO! Che impatto sulla prima esterna del cileno! 0-40 SBAGLIA ANCORAAAAAA con il dritto ...

Continua a leggere>>

La diretta LIVE di Avellino-Crotone, match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Partenio-Lombardi si sfidano gli irpini, che lottano per il secondo posto e dunque per un vantaggio a fine stagione, e i calabresi che sono dentro ai playoff, per il ...

Continua a leggere>>