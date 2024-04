LIVE Cobolli-Jarry 6-3 - 0- - ATP Madrid 2024 in DIRETTA | break in apertura del cileno nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Risposta vincente tentata da, purtroppo è in rete. 40-30 Largo il lob dell’azzurro. 30-30 Martella, cede infine. 15-30 Scappa il rovescio al romano. Peccato. 0-30 Grandissima risposta d’incontro didi dritto. Punto automatico. Cadee si sporca di terra, tutto ok per lui sembra. 0-15 Sbaglia di rovescioperò! 2-0 La risposta vincente di dritto, girandosi di dritto sul kick, del. Bravo. 40-A Rallenta con lo slice l’azzurro e subisce ancora il drittone di. 40-40 LA PRIMA IN KICK DI! 30-40 Pallata di dritto in risposta, chiude con il lungolinea successivo. 30-30 Spinge alla grande di dritto ...