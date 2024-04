LIVE Atletica - East Cost Relays 2024 in DIRETTA | grande attesa per l’esordio stagionale di Marcell Jacobs

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Con la prima risale Jarry. 30-40 Non tiene in campo un recupero di rovescio non impossibile l’azzurro. 15-40 Decide di perdere la pallina sulla benedizione Jarry. Annulla la prima delle tre chance. 0-40 Doppio fallo (2°)! 0-30 ERRORE DI ROVESCIO IN ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ...

La DIRETTA testuale LIVE di Scandicci-Conegliano, gara-4 della finale Scudetto della Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley Femminile. Dopo le sconfitte incassate nel secondo e terzo atto di questa serie di finale, le ragazze di Massimo Barbolini vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Risposta vincente tentata da Cobolli, purtroppo è in rete. 40-30 Largo il lob dell’azzurro. 30-30 Martella Jarry, cede infine Cobolli. 15-30 Scappa il rovescio al romano. Peccato. 0-30 Grandissima risposta d’incontro di Cobolli di dritto. Punto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-5 Stampatona di Antropova su Plummer, Santarelli ferma il gioco. 7-5 Primo punto della partita per Antropova. 6-5 In rete il servizio di Lubian. 5-5 Lubian la mette giù in fast al secondo tentativo. 5-4 Mani-out di Herbots di sinistro. 4-4 Murone di ...

