Lavori sul GRA | limitazioni e viabilità modificata | Date e orari - cosa sapere

Erano molto attese, perché coinvolgono anche il territorio di Capannori. Semaforo verde alle Modifiche alla viabilità che saranno determinate d alla chiusura del ponte all’Abate a Pescia per la messa in sicurezza del ponte stesso prevista il prossimo 21 maggio (attualmente sono in corso alcuni ... Continua a leggere>>

Pisa, 17 marzo 2024 – Il cantiere in zona Stazione, con i lavori riqualificazione di tutta l’area si avvia verso la conclusione. domani l’ultima fase con asfaltatura di viale Gramsci e della rotatoria. Nei giorni scorsi era partito l’intervento in notturna per asfaltare via Battisti e via Pellico, ...

Continua a leggere>>