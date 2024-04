Chiude il ponte all'Abate. Modifiche alla viabilità. Ecco cosa cambia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Erano molto attese, perché coinvolgono anche il territorio di Capannori. Semaforo verde alleche saranno determinate dchiusura dela Pescia per la messa in sicurezza delstesso prevista il prossimo 21 maggio (attualmente sono in corso alcuni lavori propedeutici) prevedono unaalternativa per gli autoveicoli e i mezzi pesanti. Scendiamo nel dettaglio. Per quanto riguarda i bus e gli autoveicoli i mezzi provenienti da Lucca e diretti a Pescia dovranno girare obbligatoriamente a destra, prima dele transitare da località Veneri. Il percorso alternativo sarà segnalato da una apposita segnaletica. I bus e gli autoveicoli che invece provengono da ...

