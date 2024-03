Stazione | ultimo atto Rivoluzione viabilità per finire il cantiere | cosa cambia da domani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Pisa, 17 marzo 2024 – Ilin zona, con i lavori riqualificazione di tutta l’area si avvia verso la conclusione.l’ultima fase con asfaltatura di viale Gramsci e della rotatoria. Nei giorni scorsi era partito l’intervento in notturna per asfaltare via Battisti e via Pellico, per creare meno disagi possibili alla. Un intervento strutturale con rifacimento completo del manto stradale per 7.600 metri quadrati complessivi di superficie tra via Battisti, via Pellico e via Porta a Mare, con un investimento complessivo di 300mila euro. Da lunedì a venerdì si asfalta viale Gramsci e rotatoria Gramsci-Battisti-Bonaini. Per la durata dei lavori alla rotatoria, al massimo 4-5 giorni, saranno adottate modifiche allatemporanee in tutta la zona. I ...