Juve-Milan 0-0 - Allegri stecca e Pioli blinda secondo posto

I due allenatori sono a forte rischio, è importante per entrambi finire bene

Bologna in casa con l’Udinese per alimentare le speranze Champions: un altro successo per Motta a 1,60. A San Siro festa Inter con il Torino: tre punti nerazzurri a 1,55 Milano, 26 aprile – Assegnato lo scudetto, con l’Inter che ha già festeggiato il tricolore nel derby di lunedì scorso, le ultime ...

Non il periodo migliore della stagione per Juventus e Milan, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere...

Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A Juventus-Milan, due squadre che non possono più guardare all`Inter come obiettivo...

Questa sera andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan: secondo i bookmaker Pioli è sfavorito. Le quote Il Milan parte si prepara ad una delle sfide più importanti della stagione. La gara di ritorno, che si disputerà all’Olimpico, contro la Roma, valevole per ...

