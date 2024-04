(Di venerdì 26 aprile 2024) Bologna in casa con l’Udinese per alimentare le speranze Champions: un altro successo per Motta a 1,60. A San Siro festa Inter con il Torino: tre punti nerazzurri a 1,55o, 26 aprile – Assegnato lo scudetto, con l’Inter che ha già festeggiato il tricolore nel derby di lunedì scorso, le ultime cinque giornate del

Il campionato torna dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: cinque partite sabato, cinque lunedì compreso l’impegno della capolista Inter contro l’Empoli: Inzaghi facile a 1,19 Milano, 29 marzo – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna il campionato con la trentesima giornata ... Continua a leggere>>

snai – serie A: Juve-Milan vale il secondo posto, Allegri a 2,05. Pioli rincorre a 3,60. Napoli favorito sulla Roma: «1» a 1,95 - Bologna in casa con l’Udinese per alimentare le speranze Champions: un altro successo per Motta a 1,60. A San Siro festa Inter con il Torino: tre punti nerazzurri a 1,55 ...

Continua a leggere>>

serie A: Juve-Milan vale il secondo posto, su snai Allegri a 2,05, Pioli rincorre a 3,60. Napoli favorito sulla Roma: «1» a 1,95 - ROMA - Assegnato lo scudetto, con l'Inter che ha già festeggiato il tricolore nel derby di lunedì scorso, le ultime cinque giornate del ...

Continua a leggere>>

serie A, Juventus-Milan per il secondo posto: Allegri avanti su Pioli, in quota sfida del gol Vlahovic-Giroud - ROMA – Non il periodo migliore della stagione per Juventus e Milan, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere la stagione al secondo posto dietro l’Inter cam ...

Continua a leggere>>