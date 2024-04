(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A, due squadre che non possono più guardare all`Inter come obiettivo...

juventus-milan, allegri e Pioli si giocano il secondo posto: bianconeri favoriti a 2.00 - Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A juventus-milan, due squadre che non possono più guardare all`Inter come obiettivo da rincorrere ma che.calciomercato

Juventus, la frase di allegri finita nel mirino della critica - Max allegri nel mirino, di nuovo. Non tanto, o non solo per la brutta prestazione della sua Juventus contro la Lazio, ma anche per le parole pronunciate dopo la gara. Nel post partita a Sportmediaset, ...ilbianconero

All'Allianz va in scena la sfida per il secondo posto - Con lo scudetto conquistato dall’Inter, comune rivale, Juventus e Milan si sfidano con in palio il secondo posto che qualifica alla prossima Supercoppa (i bianconeri potrebbero andarci anche da vincit ...gazzetta