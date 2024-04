Juventus-Milan per il secondo posto | Allegri avanti su Pioli - in quota sfida del gol Vlahovic-Giroud

(Di venerdì 26 aprile 2024) Non il periodo migliore della stagione per, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere...

Sabato 27 aprile alle 18:00 va in scena la gara di Serie A Juventus-Milan , due squadre che non possono più guardare all`Inter come obiettivo... Continua a leggere>>

Pioli “Giorni delicati, siamo il Milan e dobbiamo reagire” - CARNAGO (ITALPRESS) – “Contro la Juventus è una partita importante per tanti motivi. Per i risultati negativi in Europa League e nel derby, il focus non può che essere su questa sfida, sull’arrivare s ...

Juventus, Allegri: "Giocare la Champions sposta il bilancio di una società" - Alla vigilia della partita contro il Milan l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato il match in conferenza stampa.

Pioli: “Sono stati 10 giorni difficili” - Roma, 26 apr. (askanews) – “Sono stati 10 giorni difficili”. Stefano Pioli esordisce così nella conferenza stampa di presentazione di juventus-milan, match clou della giornata di serie A. “È facile, t ...

