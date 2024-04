Ischia - bimba di 6 anni rischia di annegare nella piscina termale | salvata da bagnino

« perché mi hai sparato? perché l’hai fatto? perché non ti preoccupi e non fai nulla, pezzo di m…? perché , figlio di p…?». Erano passate da poco le due del mattino nella sede della pro loco di Rosazza, dove si stava svolgendo il veglione di Capodanno organizzato dal sottosegretario alla Giustizia ... Continua a leggere>>

Oggi sabato 27 aprile una bambina di 6 anni ha r Ischia to di annegare in una piscina termale sull'isola di Ischia : ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato anche un assistente bagnante.Continua a leggere Continua a leggere>>

Rischia di annegare in piscina, salva bimba di 6 anni a ischia - I carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti all'interno di un parco termale dove per cause ancora in corso di accertamento una bambina di 6 anni in compagnia di sua mamma ha ...

Continua a leggere>>

bimba di 6 anni rischia di annegare in una piscina termale a ischia: soccorsa dal bagnino - Oggi sabato 27 aprile una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina termale sull'isola di ischia: ad accorgersi di quello che stava succedendo ...

Continua a leggere>>

bimba di sei anni rischia di annegare alle terme. Trasferita al Santobono - Nel pomeriggio del 27 aprile i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme sono intervenuti all’interno di un parco termale dove per cause ancora in corso di accertamento una bambina di 6 anni in ...

Continua a leggere>>